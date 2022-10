Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a intrat in conflictul armat in Ucraina impotriva propriei sale vointe, a sustinut Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, intr-o predica tinuta duminica in regiunea Nijni Novgorod, in vestul Rusiei, potrivit EFE, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mai mulți deputați europeni care au luat parte la dezbaterile plenare extraordinare privind recunoașterea Rusiei ca sponsor de stat al terorismului au cerut sa schimbe formularea subiectului de discuție și sa recunoasca Rusia ca stat terorist, cu toate consecințele juridice. Fii la curent…

- The Infographics Show, un canal educational de pe YouTube, prezinta un scenariul de pedepsire a Rusiei și eliberare a Ucrainei de catre NATO, in maxim 50 de zile, viabil daca Putin va ezita sa foloseasca arme nucleare strategice, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Japoniei, Fumio Kishida, a criticat amenințarea Rusiei de a folosi arme nucleare in razboiul din Ucraina ca fiind "complet inacceptabila". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Vladimir Putin susține ca Washingtonul, Londra, Bruxelles-ul imping direct Kievul sa transfere ostilitațile pe teritoriul Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Președintele rus Vladimir Putin considera revoltatoare includerea in listele de sancțiuni americane a comisarului pentru drepturile copilului din Rusia, Maria Lvova-Belova. El a fost, de asemenea, intrebat despre includerea in lista de sancțiuni a copiilor minori ai șefului Ceceniei, Ramzan Kadirov.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat miercuri relatiile ”pozitive” ale Moscovei cu Myanmarul, la Vladivostok, in Extremul Orient rus, unde l-a primit pe conducatorul juntei birmane Min Aung Hlaing, relateaza AFP, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Letonia a cerut in mod oficial luni Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) sa se alature procedurii ucrainene impotriva Rusiei, noteaza AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …