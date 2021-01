Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații transmite ca Biserica Ortodoxa Romana va difuza materiale informative despre vaccinare in eparhii, printr-o broșura.Romania a ajuns sa imunizeze peste 100.000 de cadre medicale, iar ministerul Sanatatii anunta implicarea BOR in campania de vaccinare anti-COVID."Patriarhul Daniel…

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca au fost identificate 302 de centre de vaccinare impotriva COVID-19 in unitati sanitare pentru a demara imunizarea personalului medical si 597 centre, in alte spatii, in afara unitatilor sanitare pentru etapele de vaccinare II si III. urmeaza sa fie infiintate, aproximativ…

- OMS a declarat ca vaccinarea impotriva Covid-19 nu ar trebui sa fie obligatorie si recomanda ca in prima faza sa fie vaccinati angajatii din domeniul sanatatii cu risc crescut de infectare si cei expusi unor boli grave sau deces din cauza varstei. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat ca…

- Strategia de vaccinare impotriva COVID-19, aprobata de CSAT Klaus Iohannis: „ E posibil ca pana in vara sa terminam prima campanie”. Strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania a fost aprobata in sedinta CSAT, care a fost convocata cu trei zile inaintea alegerilor parlamentare. Presedintele…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a declarat miercuri ca vaccinarea intregii populatii impotriva virusului SARS-CoV-2 va incepe, cel mai devreme, in primavara anului 2021, primii care vor fi vaccinati fiind lucratorii din sectorul sanitar si persoanele din grupe de risc.…

- Ministerul Sanatatii din Germania a solicitat ajutorul armatei pentru asigurarea unei depozitari sigure a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.Peste 6.000 de militari sprijina…

- CHIȘINAU, 13 oct - Sputnik. Unul dintre cele doua vaccinuri impotriva COVID-19, care se afla acum la etapa de studii clinice, urmeaza sa fie inregistrat saptamana aceasta. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Sanatații al Federației Ruse, Mihail Murașko. "„Astazi exista deja doua vaccinuri…