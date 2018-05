Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie participa in perioada 24 25 mai la Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, alaturi de ierarhi din toata tara si de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel. Sfantul Sinod a ales joi doi episcopi pentru scaunele vacante din Mitropolia Basarabiei si Arhiereu vicar la Episcopia Maramuresului…

- Sarbatoarea Invierii Domnului da sens intregii existente, a spus patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in cuvantul de invatatura rostit la slujba Invierii de la Catedrala Patriarhala, oficiata...

- Prin Rastignirea, Moartea si Invierea Domnului Iisus Hristos, se descopera in acelasi timp taina iubirii smerite si preaslavite a Preasfintei Treimi fata de om, afirma patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in Pastorala de Sfintele...

- Si in acest an constantenii vor avea parte de Lumina Sfanta de la Ierusalim, care va fi adusa in Romania in seara zilei de sambata, cu un avion special, de o delegatie a Patriarhiei Romane. Sfanta Lumina va fi oferita la slujba de Inviere de catre patriarhul BOR, Daniel, clerului si credinciosilor prezenti…

- Hipocrate, parintele medicinei, spunea candva ca bolile cauzate de excesele alimentare pot fi vindecate prin post. Primele tratamente pentru diabet zaharat de la inceputul secolului al XX-lea, de exemplu, incepeau cu cateva zile de post negru si continuau cu fructe, orez si legume. In plus, tot mai…

- Este un om dezarmant de sincer și cu un curaj incredibil de a spune adevaruri nerostite pana acum, din interiorul cele mai conservatoare entitați spirituale ale nației noastre. Vasile Banescu e un barbat de toata isprava.

- Preluare: lumeacredintei.comMuzica bizantina era o pasare rara in bisericile noastre, inainte de 1989. Este meritul unor entuziaști faptul ca romanii ortodocși au putut sa aiba acces la melosul bizantin autentic, in contrapondere cu cantarea obișnuita, practicata la strana. Unul dintre cei…