Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul anului scolar 2023 2024, ii felicitam si binecuvantam pe elevi, parinti, bunici, invatatori si profesori, indemnandu i, cu dragoste parinteasca, sa cultive invatatura crestina in vietile lor.La inceputul anului scolar 2023 2024, ii felicitam si binecuvantam pe elevi, parinti, bunici, invatatori…

- 11 septembrie| Inceputul anului școlar 2023-2024 la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Peste 500 de elevi vor fi prezenți la ceremonie 11 septembrie| Inceputul anului școlar 2023-2024 la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Peste 500 de elevi vor fi prezenți la…

- Vouchere educaționale 2023: 100.000 de elevi nu vor mai primi tichetele de 500 de lei pentru rechizite la inceputul anului școlar Vouchere educaționale 2023: 100.000 de elevi nu vor mai primi tichetele de 500 de lei pentru rechizite la inceputul anului școlar Voucherele educaționale sau „tichete sociale…

- Social Titularizare 2023 / Maine, proba scrisa – candidații trebuie sa obțina cel puțin nota 7 pentru statutul de titular iulie 11, 2023 15:08 Maine, 12 iulie, se va desfașura proba scrisa din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante sau rezervate…

- Eveniment Unul dintre agresorii de la Turnu Magurele se mandrea cu o maceta pe rețele sociale iunie 30, 2023 16:07 Cazurile de atacuri violente au capatat o evoluție ingrijoratoare in ultima vreme, cu atat mai mult cu cat, in multe situații, este vorba de infracționalitate juvenila. Fie ca e vorba…

- In timp ce anul școlar 2022-2023 este pe cale sa se incheie, ministerul Educației vine deja cu vești importante in ceea ce privește noul an. Potrivit unui ordin emis, se schimba regulile pentru absolvenții claselor gimnaziale privind admiterea la liceu. Iata care va fi procedura de anul viitor. Regulile…

- Cum mai este puțin pana cand copiii vor fi in vacanța, am pregatit cele mai frumoase mesaje pentru profesori și elevi, mai ales ca finalul acestui an școlar nu a fost deloc ușor, așa ca, se vor simți apreciați și vor fi incantați ca sunt felicitați.

- Tatal a doi elevi din cadrul Școlii Gimnaziale «Sf. Andrei» Slobozia da peste cap activitatea didactica, amenințand cadrele didactice, dar și parinții. Invațatoarea copilului cel mic, de exemplu, este permanent harțuita, iar in timpul unei ore a fost filmata, imaginile ajungand pe internet. Acesta a…