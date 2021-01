Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO a prezentat, in exclusivitate, documentul prin care Patriarhul Daniel le cere ierarhilor Bisericii Ortodoxe Romane sa distribuie, in eparhiile lor, o broșura despre vaccin și vaccinare primita de la Ministerul Sanatații. La cateva zile dupa decizia Patriarhului, Ministerul Sanatații…

- STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia unui document semnat de Patriarhul Daniel și care a fost trimis tuturor mitropoliților și arhiepiscopilor Bisericii Ortodoxe Romane. In document se precizeaza ca fiecare eparhie va primi un material informativ referitor la vaccinare. Decizia luata de Patriarhia…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a explicat, marți, cum se va face vaccinarea in mediul rural și cum ar putea implica preoții pentru a-i convinge pe enoriași sa se vaccineze. "Este importasnt ca in aceste localitați sa se implice consiliile locale pentru…

- Autoritatile din judetul Botosani vor cere sprijinul preotilor pentru a-i convinge pe credinciosi sa se vaccineze impotriva COVID-19. Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca influenta preotilor in randul populatiei…

- Ministerul Educatiei solicita inspectoratelor scolare o informare corecta si completa din perspectiva educatiei pentru sanatate/campaniei de vaccinare, informeaza un comunicat semnat de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, in perspectiva incheierii semestrului…

- Campania germana de vaccinare impotriva coronavirusului s-a confruntat cu intarzieri in mai multe orașe duminica, dupa ce personalul medical a gasit potențiale nereguli in racirea vaccinului Pfizer, potrivit Reuters. “La citirea inregistrarilor de temperatura care erau inchise in containerele de racire,…

- Patriarhia Romana reacționeaza dupa ce solicitarea Arhiepiscopiei Tomisului de a permite pelerinajul de Sfantul Andrei a fost respinsa, susținand ca Secretariatul de Stat pentru Culte trebuie sa implice. „Este foarte bine cunoscuta poziția publica a Patriarhiei care pledeaza ferm pentru respectarea…

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie incepe vineri si se va incheia pe 5 decembrie la ora 7. Campania se va fi in conditii similare celei pentru alegerile locale, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, relateaza news.ro. Astfel, intrunirile si evenimentele electorale desfasurate…