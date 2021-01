Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a afirmat in timpul slujbei Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, slujba de binecuvantare a Noului An, ca rugaciunea, bunatatea inimii și cooperarea in fapte bune pot face minuni și pot transforma teama in curaj și speranța. Intaistatatorul BOR a indemnat “sa transformam vremea de incercare in timp de binecuvantare”. “In Biserica Ortodoxa, sfintele slujbe sunt momente de sfintire a timpului, precum si izvor de bucurie si pace, de lumina si speranta in lupta noastra cu greutatile vietii. Anul acesta, Sfintele Sarbatori ale Naserii Domnului, Anului…