In contextul actual, marcat de violenta si multa suferința in Ucraina, este necesara in continuare ajutorarea refugiaților ucraineni care tranziteaza Romania sau raman aici pentru o vreme, a transmis luni, 7 martie, preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. „Suntem chemati sa inmulțim rugaciunea catre Dumnezeu ca sa inceteze razboiul si sa fie pace, pentru ca refugiatii sa poata reveni in patria lor”, spune Patriarhul Daniel, in mesajul transmis de Patriarhia Romana. „Mai ales acum, in timpul Postului Sfintelor Pasti, cand rugaciunea staruitoare sustine pocainta sincera pentru…