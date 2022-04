Stiri pe aceeasi tema

- Paste 2022: Cand ajunge in Romania Lumina Sfanta de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in Romania, sambata seara, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie. Lumina va fi oferita delegatilor…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International Otopeni.Centrele eparhiale, prin protopopiate,…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 23 aprilie 2022, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, si va fi oferita, ca intotdeauna, delegatilor eparhiilor Patriarhiei Romane prezenți la Aeroportul International…

- Patriarhia Ierusalimului și autoritațile israeliene pregatesc deja ceremonia de primire a Sfintei Lumini din Sambata Mare. Reprezentantul Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, Arhimandritul Teofil Anastasoaie, este cel care va fi prezent la Mormantul Domnului și va aduce apoi, la București, Sfanta…

- Sfanta Liturghie din duminici si marile sarbatori va fi oficiata la Altarul Mare de Vara de langa Catedrala Patriarhala, incepand cu Duminica Floriilor, in functie de conditiile meteorologice, informeaza Biroul de Presa al Patriarhiei Romane.

- Dupa o pauza de doi ani din cauza pandemiei, Patriarhia Romana și Arhiepiscopia Bucureștilor vor organiza in București Pelerinajul de Florii, sambata, 16 aprilie 2022, in ajunul marii sarbatori a Intrarii Domnului in Ierusalim, anunța Biroul de Presa al Patriarhiei Romane.

- ◉ Omenie și ospitalitate, pentru mii de refugiați ◉ CJ Ilfov a alocat un milion de lei, pentru refugiații din Ucraina ◉ Cu trenul, in condiții de siguranța Prefectul județului, Simona Neculae: ”Dumneavoastra sunteți aceasta țara! Țara oamenilor cu inima mare!” @ Zeci de spații de cazare temporara, alimente,…

- Astazi, 24 ianuarie 2022, ierarhii, preotii si diaconii Bisericii Ortodoxe Romane vor oficia slujba de Te Deum in toate bisericile din Patriarhia Romana. La sfarsitul acestei slujbe vor fi trase clopotele timp de un minut, informeaza Biroul de Presa al Patriarhiei Romane.Conform sursei citate, luni,…