Patiserii spun că vor vinde aproximativ 6,5 milioane de cozonaci în perioada Sărbătorilor Pascale Patiserii mizeaza pe o crestere semnificativa a vanzarilor de cozonaci in perioada Sarbatorilor Pascale din acest an, in comparatie cu 2020, cand pandemia de coronavirus a redus vanzarile cu peste 50% fata de oferta industriei de morarit si panificatie din anii trecuti, de 7,5 milioane de cozonaci. "Anul acesta oferta noastra este mai mare decat cea din 2020, cand am avut cele mai scazute vanzari. Noi preconizam ca anul acesta vom ajunge la circa 90-95% din cat am vandut in 2019, adica vom ajunge la circa 6,5 milioane de cozonaci. In perioada similara din 2020, vanzarile au scazut sub 50% fata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

