Harry Kane l-a egalat pe Kylian Mbappe Internationalul englez Harry Kane, atacantul echipei Bayern Munchen, a marcat al optulea sau gol in actuala editie a Ligii Campionilor la fotbal, marti seara pe Allianz Arena, in meciul cu Real Madrid, egalandu-l astfel pe francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) in fruntea clasamentului golgheterilor celei mai importante competitii continentale intercluburi. Cei doi sunt urmati de norvegianul Erling Haaland (Manchester City) si de francezul Antoine Griezmann (Atletico Madrid), ambii cu cate 6 goluri, dar ale caror echipe au fost eliminate din competitie. Brazilianul Vinicius Junior, autorul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

