- Mitropolitul Banatului, IPS Ioan Selejan, ii indeamna pe romani in pastorala de Craciun, sa faca copii: „Fraților, nu mai avem un popor de rezerva, nu mai avem o Romanie de rezerva. Nașterea de prunci inseamna dainuirea neamului nostru creștin.” In continuare redam conținutul integral al pastoralei:…

- Mitropolia Banatului a publicat mesajul ierarhului IPS Ioan Selejan, cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Craciun. Mitropolitul arata ca in toata lumea creștina este mare bucurie de Nașterea Domnului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- La 33 de ani de la explozia populara din decembrie 1989, Romania are o generație resemnata, cu mulți dintre membrii ei stabiliți definitiv in alte țari, și o generație mai tanara care nu pricepe nimic din resemnarea celei dintai. Deasupra acestor doua generații sta tolanita clasa politica romaneasca,…

- Dumitru Osman, de 24 de ani, a murit la 17 decembrie in Timișoara. Dupa ce l-au cautat la spitale și miliție, parinții au aflat ca tanarul a murit și trupul sau a fost ars la crematoriu. Parinții au ingropat un sicriu gol.

- Profesorul și scriitorul Daniel Vighi, membru marcant al societații civile din Timișoara, a murit sambata, la varsta de 66 de ani, in urma unei grele suferințe. Cu doar cateva zile inainte, scriitorul a primit, prin intermediul soției, titlul de cetațean de onoare al Timișoarei.

- Florin Tanasescu Nici nume, cu atat mai putin prenume, si nici porecla n-avea acest cetatean al nimanui. Unii-i ziceau „Fiul ploii”, da’ uneori era si ninsoare. Cat despre soare pe strada, orasul sau tara lui, nu-i! Evident ca nimeni nu il intreba de sanatate: „Bre, poti sa traiesti cu salariul minim…

- Clopotel universitar. In data de 3 octombrie, ora 10:00, in Aula Magna “Iulian Dracea” a Universitații de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, va avea loc Festivitatea de deschidere a noului an universitar 2022-2023. „Invitați speciali: IPS Ioan Selejan – Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit…