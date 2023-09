Pastila anti-Covid care face și mai periculos noul coronavirus Potrivit unui studiu recent, folosirea pastilei anti-Covid Molnupiravir de la Merck este asociata cu apariția unor mutații ale noului coronavirus, facandu-l și mai periculos. Aceasta pastila a fost lansata in 2021. Ea fost prima pastila anti-Covid din lume care completa arsenalul contra acestei infecții, format din vaccinuri și alte tratamente cu administrare intravenoasa. De altfel, inca de la apariție, aceasta pastila a fost primita cu rețineri legate de principiul pe care se bazeaza: declanșarea unui șir de mutaii dezordonate, care, in final, sa duca la eliminarea virusului din organism. Oamenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

