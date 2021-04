Paștele Catolic: Se impun restricții de circulație în Ungaria Sarbatorile Pascale Catolice impun restricții de circulație in Ungaria. In schimb, traficul prin punctele de trecere a frontierei se va desfasura in conditii normale. Circulatia vehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone este restrictionata pe teritoriul Ungariei incepand de joi. Citește și Reguli de circulație in Ungaria. La ce trebuie sa fie atenți șoferii romani „Autoritatile de frontiera din Ungaria au transmis Poliției de Frontiera din Romania ca incepand de joi, ora 23.00 (ora Romaniei) pana vineri,ora 23.00, și de sambata, ora 23.00 (ora Romaniei) pana luni, 5 aprilie, ora 23.00,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

