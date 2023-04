Stiri pe aceeasi tema

- Sandu Cocoșatu’, legendarul grataragiu pentru care a migrat clientele sa, in ultimii 35 de ani, in mai multe cartiere, a ramas doar cu numele in Baneasa. ”Regele micilor” și-a deschis un mic local, de cartier, in Cartierul Damaroaia, sub un alt brand. Nu a fost o investiție importanta insa, din fericire,…

- Au mai ramas doar cateva zile pana intram in Saptamana Patimilor, cunoscuta și ca Saptamana Mare, ultimele 7 zile ale postului Paștelui, care au menirea de a-i pregati pe credincioși pentru Inviere. Iata cu trebuie sa se poarte oamenii in aceasta perioada și ce tradiții și obiceiuri se respecta in Romania.

- Sambata aceasta, inainte de a se disputa meciul Andorra – Romania, pe Antena 1 va fi difuzata o ediție speciala iUmor. Actori și comedianți apreciați vor impersona nume sonore din lumea fotbalului, iar printre ei se numara și Gheorghe Hagi. Regele, așa cum mai este cunoscut celebrul antrenor, va fi…

- Micutzu a rupt tacerea despre scandalul cu Mircea Badea. Actorul de stand-up comedy a vrut sa-l bata pe prezentatorul Antenei 3? Acesta a dat totul pe fața chiar acum. Ce s-a intamplat, de fapt, intre cele doua vedete ale postului Antena 1. Micutzu, dupa ce presa a scris ca vrea sa il bata pe Mircea…

- In 2022, piața TV din Romania a furnizat un volum de audiența pentru reclamele difuzate mai mic cu 10,4% fața de anul precedent. Marile televiziuni comerciale au compensat acest recul, la care s-a adaugat și creșterea costurilor de producție, prin majorarea prețurilor la publicitate. Studiul Media Fact…

- Duminica, 15 ianuarie, telespectatorii vor putea urmari premiera emisiunii America Express, de la ora 20:30, la Antena 1. Puya și Melina, soția lui, fac parte din distribuția concurenților din acest sezon. Prin ce provocari au trecut artistul și partenera lui de viața. Au trecut prin momente grele.…

- Din pacate, un nou incident violent s-a produs intr-o unitate de invațamant din Romania. De aceasta data s-a aflat ca doua eleve s-au luat la bataie chiar pe holul unitații școlare. S-a intamplat la Scoala Generala Mircea Cancicov Bacau, potrivit Antena3. S-au uitat, dar nu au intervenit sa le opreasca…

- Odata cu majorarea pensiilor cu 12,5 procente de la 1 ianuarie este depasit „acel ultra-vehiculat” procent de 40 privind majorarea pensiilor, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, luni seara, la Antena 3 CNN.