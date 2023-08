Pasta de dinți neagra, noul trend. Este insa recomandata de medicii stomatologi? „In ultima perioada, observ un curent din ce in ce mai pregnant de promovare a pastelor de dinți pe baza de carbune activ. Se tot spune ca aceste produse sunt extrem de eficiente in albirea dentara. Eu va propun sa vedem argumentele pro și contra acestor paste de dinți, dupa care va invit sa luați o decizie, insa una in cunoștința de cauza”, declara medicul stomatolog Sorina Stroe. Albesc intr-adevar dinții pastele pe baza de carbune activ? „Pastele de dinți cu carbune activ albesc intr-adevar dinții? Oarecum da.…