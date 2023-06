Pasagerii unui tren, evacuaţi din cauza unui incendiu într-un tunel din Tirol Pasagerii unui tren, evacuati din cauza unui incendiu intr-un tunel din Tirol. Pasagerii unui tren de mare viteza au fost evacuati dupa ce trenul cu care calatoreau a luat foc intr-un tunel din provincia austriaca Tirol, transmite joi DPA. CITESTE SI BREAKING NEWS Doliu in familia regala: A murit Prințesa Elisabeth 10:00 1075 Airbus raporteaza un nivel solid al livrarilor de avioane 09:28 48 Profesorii din Ungaria migreaza masiv in Romania: aici salariile sunt mai mari 09:50 1213 Incendiile de vegetație din Canada: Milioane de oameni, sfatuiți sa poarte masca din cauza fumului 09:04 56… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI BREAKING NEWSin familia regala: A murit Prințesa Elisabeth 10:00 1075raporteaza un nivel solid al livrarilor de avioane 09:28 48dinmigreaza masiv in: aici salariile sunt mai mari 09:50 1213de vegetație dinde oameni, sfatuiți sa poarte masca dinfumului 09:04 56…

Stiri pe aceeasi tema

- Airbus raporteaza un nivel solid al livrarilor de avioane. Airbus, cel mai mare producator global de aeronave, a livrat in mai mai multe avioane comerciale decat in orice alta luna de la inceputul anului, in pofida recentului deficit de componente, transmit DPA si Reuters. CITESTE SI Incendiile…

- Incendiile de vegetație din Canada: Milioane de oameni, sfatuiți sa poarte masca din cauza fumului. Milioane de persoane din America de Nord au fost sfatuite sa poarte maști in aer liber din cauza nivelului scazut al calitații aerului provocat de incendiile intense din Canada. CITESTE SI Vacanțele…

- Republica Moldova e singura in fața Rusiei. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, spune ca Romania nu o poate apara militar in fața unui potențial atac, din cauza NATO."Nu vad modalitați prin care sa intervenim in cazul unui conflict, dar putem interveni pentru instruirea personalului din Moldova.…

- Programul Interreg VI-A Romania – Ungaria, care are o alocare totala de 175.940.025 euro, a fost lansat, marti, la Oradea, in prezența ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, și ofera oportunitați de finanțare pentru opt județe din Romania și Ungaria. In cadrul evenimentului…

- Momente de groaza in sectorul 3 al Capitalei, acolo unde un apartament a fost curprins de flacari, focul riscand sa se extinda și la restul locuințelor. La fața locului, pompierii au intervenit de urgența, iar lcoatarii au fost evacuați inainte sa aiba loc o adevarata tragedie. Un barbat a fost dus…

- OFICIAL| Romania oprește importul de cereale din Ucraina: Primim despagubiri de 30 de milioane de euro OFICIAL| Romania oprește importul de cereale din Ucraina: Primim despagubiri de 30 de milioane de euro Comisia Europeana a decis activarea clauzei de salvardare pentru Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia…

- Dupa ce instanța romana l-a achitat și in ultimul sau proces, fostul parlamentar UDMR Attila Marko a anunțat pe contul sau de facebook ca dorește sa revina acasa, in Romania, la Sfantu Gheorghe, unde va susține și o conferința de presa. „Am fost achitat in ultima instanța!” – a anunțat Attila Marko,…

- Uniunea Europeana activeaza o rezerva de criza pentru fermierii din trei țari estice, care au fost afectate de creșterea exporturilor de cereale din Ucraina, ceea ce a dus la scaderea prețurilor locale. Comisia Europeana va aloca 56 de milioane de euro pentru Romania, Bulgaria și Polonia, a declarat…