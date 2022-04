Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson și Rishi Sunak, ministrul de Finanțe, vor fi amendați pentru petrecerile din Downing Street din timpul lockdown-ului, anunța BBC. Poliția Metropolitana a investigat 12 evenimente organizate la reședințele din Downing Street și Whitehall, despre care se presupune…

- Dupa ce marea majoritate a restricțiilor impuse in Anglia au fost ridicate din ianuarie, britanicii testați pozitiv la COVID nu vor mai fi obligati sa se autoizoleze pentru a limita raspandirea virusului. O decizie in acest sens va fi anunțata la inceputul saptamanii viitoare de premierul britanic Boris…

- Premierul britanic Boris Johnson este parasit de consilieri. In urma scandalului petrecerilor de sarbatori din Downing Street din perioada lockdownului (Partygate), patru influenți colaboratori și-au dat demisia, printre ei fiind și șeful de cabinet.

- Premierul britanic Boris Johnson a prezentat scuze luni in Parlament, promitand ca va invata lectia, dar a exclus o demisie, dupa publicarea unui raport administrativ conform caruia a fost vorba de "erori de leadership" in scandalul petrecerilor de la Downing Street din timpul izolarii, relateaza…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost chemat luni sa dea explicații în fața deputaților în dosarul ”partygate”, în contextul în care un raport administrativ mult așteptat despre scandalul petrecerilor de pe Downing Street în timpul lockdownului, realizat…

- Britanicii trebuie sa invete sa traiasca cu COVID-19 ca si cum ar ramane pentru totdeauna cu noi, a afirmat joi ministrul sanatatii britanic, Sajid Javid, adaugand ca Marea Britanie a luat-o inaintea altor tari, prin ridicarea decisa de guvern a masurilor anticoronavirus, transmite Reuters. "Trebuie…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson neaga „categoric” ca ar fi fost avertizat ca organizarea unei petreceri cu bauturi in gradina resedintei guvernului (Downing Street 10), in timpul carantinei din 2020, ar incalca restrictiile impuse de propriul sau guvern, scrie BBC.

- Acuzat ca a participat la o petrecere in gradinile din Downing Street in pline masuri de restricție pentru populație, premierul britanic Boris Johnson trebuie sa dea explicații miercuri, 12 ianuarie, in timpul unei sesiuni de intrebari și raspunsuri in fața Parlamentului. Pentru șeful guvernului, scandalul…