Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Bangladesh l-a condamnat luni pe laureatul Premiului Nobel pentru pace Muhammad Yunus, 83 de ani, la 6 luni de inchisoare pentru incalcarea legislatiei muncii, acuzatie pe care acesta o neaga, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Muhammad Yunus si banca sa Grameen Bank au castigat…

- Alegerile pentru cea de-a 7-a legislatura a Consiliului Legislativ din Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong (RASHK) au avut loc duminica, acesta fiind primul scrutin dupa aplicarea principiului „guvernarea Hong Kong-ului de catre patrioți” și modificarea sistemului legislativ local. In urma alegerilor…

- Miercurea trecuta, in Țarile de Jos au avut loc alegeri legislative al caror rezultat – victoria extremei drepte – poate provoca un adevarat seism politic cu repercusiuni și dincolo de frontierele țarii, in toata Europa și chiar mai departe. Partidul Libertații (PVV) a ajuns, grație numarului mare de…

- Vesti proaste pentru Romania de la Amsterdam. Geert Wilders, un controversat politician de extrema dreapta, care vrea iesirea tarii din blocul comunitar, a castigat alegerile legislative. Cunoscut si drept „Donald Trump al Olandei”, a cerut in repetate randuri ca țara noastra sa nu fie primita in Spațiul…

- Liderul de extrema dreapta Geert Wilders a caștigat alegerile din Olanda, arata primele rezultate publicate miercuri seara in cadrul unui exit poll, potrivit Politico.Liderul de extrema dreapta Geert Wilders pare sa fi caștigat alegerile din Olanda. Formațiunea sa, Partidul pentru Libertați (PVV),…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintei Maia Sandu, a castigat cele mai multe mandate de primar si in turul al doilea al alegerilor locale din Republica Moldova, fara insa a obtine vreun municipiu.

- Unul dintre reprezentantii emblematici ai celor care au asediat Capitoliul de la Washington in 6 ianuarie 2021, Jacob Chansley, faimos pentru tatuajele sale si coiful cu coarne de bizon, intentioneaza sa candideze la alegerile legislative din SUA, potrivit unor documente oficiale, transmite AFP.

- O greva nationala este in curs de desfasurare in Bangladesh, la solicitarea principalului partid de opozitie, in semn de protest fata de actele de violenta impotriva protestului lor antiguvernamental de sambata, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Securitatea a fost sporita in capitala Dhaka.…