Diversitatea implanturilor dentare vine in ajutorul tuturor pacienților. Indiferent de complexitatea cazurilor, acum pot fi gasite soluții pentru a restaura dantura și a reda un zambet impecabil. Unul dintre sistemele care aduce numeroase beneficii utilizatorilor este cel Fast and Fixed. Bazat pe tehnica de ultima generație, acest sistem de implanturi a fost dezvoltat de firma germana Bredent, liderul mondial in soluții de inlocuire imediata a danturii, cu experiența de peste 40 de ani in acest domeniu. Anii de cercetare, experiența specialiștilor și determinarea lor de a gasi cea mai rapida varianta…