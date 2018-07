Stiri pe aceeasi tema

- Trei medici ginecologi din Vaslui au fost condamnati, vineri, de magistrati, aceștia fiind acuzați de luare de mita in scopul intreruperii unor sarcini avansate. Decizia nu este definitive, transmite corespondentul MEDIAFAX.Judecatorii din cadrul Tribunalului Vaslui au dispus vineri condamnarea…

- Trei ginecologi de la Spitalul Județean de Urgența Vaslui au fost condamnați la inchisoare cu executare pentru fapte de corupție. Medicii au fost acuzați ca ar fi primit diferite sume de bani pentru efectuarea unor intreuperi de sarcina care ar fi trebuit sa fie gratuite, inclusiv unor minore. Pe langa…

- Simona Botez, Doina Andrei si Adrian Tanasescu, cei trei medici acuzati de luare de mita, au fost condamnati la inchisoare cu executare si obligati sa plateasca penale uriase. Decizia magistratilor Tribunalului Vaslui a fost: condamnarea doctoritelor Simonei Botez si Doina Andrei la cate 4 ani si 8…

- In urma accidentului rutier petrecut in apropierea localitatii Ciuperceni, un numar de 10 victime au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare. Doua dintre aceste victime au necesitat internare in cadrul unor sectii ale SJU Satu Mare. Este vorba despre un barbat de 66 de ani, cu policontuzii la…

- FINAL DE PROCES…Dupa mai bine de doi ani de la debut, dosarul in medicii Doina Andrei, Simona Botez si Andrei Tanasescu au fost trimisi in judecata pentru fapte de coruptie, a ajuns la final. Ieri, atat procurorii cat si aparatorii celor trei inculpati au pus concluzii si asteapta acum decizia judecatorilor.…

- Barbatul din judetul Galati care a fost adus in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, cu o alcoolemie in sange de 6,3 la mie si un traumatism cranio-cerebral, a murit luni in sectia de terapie intensiva.Potrivit sefului Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman.La…

- Lovitura de teatru intr-un dosar uriaș instrumentat de DNA: Fostul director al Spitalului Judetean Constanta, achitat, deși primise inițial ani de inchisoare. Fostul director al Spitalului Judetean Constanta Danut Capatina a fost achitat joi, de Curtea de Apel Constanta intr-un dosar instrumentat de…