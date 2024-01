Parlamentul Turciei votează aderarea Suediei la NATO: o decizie istorică și implicațiile sale globale Dupa 20 de luni de negocieri, obstacole și amanari, parlamentul Turciei a votat in favoarea aderarii Suediei la NATO, consolidand astfel o extindere majora a alianței militare. Votul a avut loc marți seara și reprezinta un pas crucial catre finalizarea procesului inceput de invazia Rusiei in Ucraina. Cu toate ca mai ramane ca președintele turc Recep Tayyip Erdogan sa semneze documentul de ratificare, semnalele sunt pozitive, iar Suedia pare sa fie pe cale sa devina al 32-lea membru NATO, inaintea aniversarii celor 75 de ani ai alianței, care urmeaza in primavara. Parlamentul Turciei a votat aderarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

