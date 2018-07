Parlamentul Macedoniei a votat a doua oara pentru a ratifica acordul cu Grecia in vederea redenumirii tarii drept 'Republica Macedonia de Nord', trecand astfel peste vetoul impus de presedintele Gjorge Ivanov, informeaza joi dpa.



Blocul social-democrat, condus de premierul Zoran Zaev, a ratificat deja acordul in 20 iunie, insa Ivanov a impus veto impotriva acordului, obligand legislativul la un al doilea vot, joi, in timpul caruia 69 dintre cei 120 de parlamentari macedoneni au votat pentru.



Partidul de opozitie VMRO a boicotat votul de ambele dati, pentru a protesta…