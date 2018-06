Parlamentul Macedoniei ratifică acordul istoric cu privire la numele ţării Parlamentul macedonean a ratificat marti acordul istoric incheiat duminica trecuta cu Grecia, pentru redenumirea tarii in Republica Macedonia de Nord, informeaza AFP. Menit sa puna capat unuia dintre cele mai vechi litigii dintre tari europene, textul are inca numeroase obstacole de depasit inainte de a intra in vigoare. El urmeaza sa fie supus unui referendum, a carui data nu a fost inca fixata, inainte de o revizuire a Constitutiei ce ar trebui din nou sa fie validata de parlament, cu o majoritate de doua treimi. In schimbul acestui acord, Skopje spera sa obtina demararea negocierilor de aderare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

