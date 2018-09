Parlamentul irakian şi-a ales preşedintele, un sunnit Parlamentul Irakului l-a ales sambata pe deputatul sunnit Mohammed Al-Halbousi in calitate de presedinte al legislativului, acesta fiind primul pas catre crearea unui nou guvern dupa ce au trecut luni bune de la alegerile nationale, incheiate fara un invingator clar, informeaza Reuters. Parlamentul trebuia sa-si aleaga presedintele si doi vicepresedinti cu ocazia primei reuniuni din 3 septembrie, dar nu a reusit sa faca acest lucru, deoarece deputatii inca incercau sa se puna de acord care dintre grupurile politice a obtinut cele mai multe mandate. Potrivit AFP, Al-Halbousi a fost candidatul sustinut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

