Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele legii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale vor fi sustinute in forma adoptata de Guvern, fara amendamente, fiind votate cel mai probabil marti de catre Parlament, a afirmat presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban. "Vom sustine atat proiectul legii bugetului de stat,…

- Intre timp, grupurile parlamentare pot depune amendamente la proiectul trimis de Guvern. Se doreste ca discutiile din comisii sa se finalizeze pana sambata, iar votul in plen asupra celor doua documente sa aiba loc martea viitoare. O dezbatere accelerata in legislativ are si legea pentru aprobarea plafoanelor…

- Birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului au decis, marti, calendarul pentru dezbaterea proiectelor Legii bugetului de stat si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat. Pe repede înainte proiectul va intra în dezbaterea comisiilor de specialitate urmând…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca Guvernul se va reuni in ședința luni pentru a adopta forma finala a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021....

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca Guvernul se va reuni in sedinta luni pentru a adopta forma finala a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2021. "In ceea ce priveste legea bugetului de stat si legea asigurarilor sociale, Guvernul se va…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, ieri, ca in luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament. „Inainte de aprobarea legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat este necesara…

- Ludovic Orban, liderul PNL, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat, astazi, ca in luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament. „Inainte de aprobarea legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat este necesara…

- Parlamentul a aprobat, in cadrul ședinței penare de astazi, proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2021, in cea de-a doua lectura. Pentru lectura a doua, a fost susținuta includerea amendamentului care prevede acordarea suportului financiar unic in marime de 1000 lei…