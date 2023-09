Stiri pe aceeasi tema

- Senatul si Camera Deputatilor incep, luni, a doua sesiune parlamentara ordinara a anului. Cele doua Camere ale Parlamentului au fost convocate luni, de la ora 16,00, in sedinte de plen separate, de conducerile Senatului si, respectiv, Camerei Deputatilor. Sedintele Birourile permanente, in vechea componenta,…

- Marcel Ciolacu spune ca, daca legea pensiilor speciale se va bloca la CCR, atunci va convoca o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru aceasta inițiativa legislativa. ‘Chiar daca nu va trece de Curtea Constitutionala, am facut un calendar intreg la grupurile parlamentare si le-am explicat colegilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, catre liderul USR Catalin Drula, despre exceptiile la legea interzicerii cumulului pensie-salariu, ca daca vrem sa decapitam astazi BNR si toate institutiile din subordinea Parlamentului pentru ca asa avem noi chef, gresim…

- Legea spațiilor verzi urmeaza sa intre, miercuri, la votul final in plenul Parlamentului, dupa ce proiectul a fost discutat, marți, in Comisia de mediu a Camerei Deputaților. Amendamentele adoptate au starnit o serie de reacții critice. Astfel, primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca legea adoptata…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat,marti, un proiect de lege care aduce modificari Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in sensul in care inaspreste normele referitoare la disciplina parlamentara. Proiectul vine in contextul scandalului provocat de Diana Șoșoaca…

- Polițiștii protesteaza in perioada 26-28 iunie timp de doua ore, in Parcul Izvor, la intrarea de la Camera Deputatilor. Aceștia vor scoaterea pensiilor militare din PNRR si actualizarea sporurilor, indemnizatiilor si a compensatiei pentru chirie. “Avand in vedere intentiile legislative, comunicate public…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni, 26 iunie, in sedinta comuna, in prezenta premierului Marcel Ciolacu, avand pe ordinea de zi eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului este programata la ora 14.00.Pe ordinea de zi se afla propunerea…