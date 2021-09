Stiri pe aceeasi tema

- „Consideram ca opinia autorului sesizarii este intemeiata. Potrivit acesteia, conflictul juridic de natura constituționala intre Parlamentul Romaniei, pe de o parte, și Guvernul Romaniei, pe de alta parte, a fost generat de incalcarea dispozițiilor constituționale cu privire la modul in care a fost…

- PNL, PSD și UDMR continua demersul de blocare al moțiunii de cenzura. De aceasta data batalia se da la Curtea Constituționala. PNL, PSD și UDMR au reușit sa impuna, marți, în conducerea Parlamentului, un punct de vedere care contesta procedurile de depunere și citirea moțiunii de cenzura. Punctul…

- Birourile Permanente ale celor doua camere ale Parlamentului și-au insușit punctul de vedere al Comisiei de constituționalitate și ii dau dreptate premierului Florin Cițu in privința sesizarii CCR pentru a constata existența unui conflict constituțional cu privire la moțiunea inițiata de USR și AUR,…

- Premierul Florin Citu a declarat ca, daca decizia Curtii Constitutionale va da dreptate Guvernului, va cere demisia presedintelui Camerei Deputatilor si a presedintelui Senatului. "Ieri am sesizat CCR. Daca decizia CCR ne da noua dreptate, voi cere demisia presedintelui Camerei Deputatilor si presedintelui…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a declarat, joi, dupa ședința de Guvern ca in situația in care Curtea Constituționala da dreptate Guvernului pe sesizarea privind moțiunea de cenzura, va cere demisia președinților Senatului și Camerei Deputaților, Anca Dragu și, respectiv, Ludovic Orban. „Am sesizat…

- Guvernul condus de Florin Citu a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la motiunea de cenzura Guvernul a cerut Curtii Constitutionale sa constate existenta unui conflict juridic de natura constitutionala Parlament – Guvern pe tema motiunii de cenzura. Executivul a solicitat Curtii Constitutionale…

- Executivul a solicitat Curtii Constitutionale sa constate existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlamentul Romaniei, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, pe de alta parte, nascut din incalcarea dispozitiilor constitutionale cu privire la modul in care a fost initiata si…

- Premierul Florin Cițu anunța, miercuri, ca Guvernul va sesiza Curtea Constituționala a Romaniei in privința moțiunii de cenzura depuse de USR PLUS și AUR, despre care considera ca a fost depusa nelegal. „Noi ce am vazut și ce am primit, semnaturi in fotocopie, este inadmisibil. Curtea Constituționala…