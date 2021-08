Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul german a aprobat miercuri desfasurarea a cel mult 600 de soldati in Afganistan, la peste o saptamana dupa ce Bundeswehr (armata germana) si-a inceput operatiunea de evacuare a cetatenilor germani de pe teritoriul afgan, transmite DPA. Cu 539 de voturi pentru, noua voturi impotriva…

- Pentagonul a anuntat marti ca nu si-a schimbat planul de a incheia pana la sfarsitul lunii august operatiunea de evacuare din Afganistan si retragerea trupelor americane din aceasta tara, informeaza Reuters. Potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului american al Apararii, John Kirby,…

- Berlin, 23 aug /Agerpres/ - Candidatul german la postul de cancelar federal Olaf Scholz, din partea social-democratilor (SPD), a aparat misiunea armatei germane ( Bundeswehr) in Afganistan in pofida preluarii puterii de catre talibani, relateaza dpa. ''Nu a fost o misiune lipsita de sens'',…

- Toti cetatenii romani care au solicitat sprijin pentru evacuare autoritatilor romane se afla in siguranta in afara teritoriului afgan, transmite Ministerul Afacerilor Externe pe Facebook "Celula de criza interinstitutionala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe Bogdan…

- Germania doreste sa desfasoare militari in Afganistan pentru a evacua ultimii cetateni de-ai sai ramasi acolo, precum si afgani amenintati in tara lor dupa ce talibanii au preluat puterea in urma plecarii trupelor NATO, relateaza luni AFP, citand surse parlamentare. Cancelarul Angela Merkel va solicita…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, marti, in sedinta comuna, printre punctele inscrise pe ordinea de zi aflandu-se rapoartele privind Avocatul Poporului, Consiliului National al Audiovizualului (CNA) si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). UPDATE Plenul a respins, marti, raportul de…