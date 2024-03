Stiri pe aceeasi tema

- Slovacii voteaza sambata in primul tur al alegerilor prezidentiale. Este vorba despre un scrutin care pare a fi o confruntare intre un reprezentant al taberei de guvernamant apropiat de Rusia si un candidat pro-ucrainean sustinut de opozitie, comenteaza AFP, citat de Agerpres . Conform sondajelor, presedintele…

- Actualul președinte al Rusiei, Vladimir Putin, caștiga alegerile prezidențiale, primind 87,17% din voturi in baza rezultatelor procesarii a 70% din buletinele de vot, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse.

- Presedintele Consiliului National Politic al PSD, sociologul Vasile Dincu, afirma ca, daca PSD obtine 30 la suta din voturi la alegerile europarlamentare, acesta este un procent bun. Dincu estimeaza ca AUR se va afla pe locul al doilea, cu circa 20 la suta din voturi, iar PNL pe locul al treilea, cu…

- Președintele Parlamentului slovac, Peter Pellegrini, a anunțat ca primul tur al alegerilor prezidențiale din țara va avea loc pe 23 martie. Alegerile prezidențiale vor avea loc simbata, pe 23 martie 2024, cu un posibil al doilea tur pe 6 aprilie. {{723485}}Datele au fost anunțate dupa o lunga așteptare…

- Peter Pellegrini, președintele parlamentului slovac și un aliat al coaliției premierului Robert Fitzo, are șanse sa ciștige alegerile prezidențiale care vor avea loc, la primavara, in aceasta țara. Potrivit sondajului, Pellegrini ar obține 43,9% din voturi in primul tur al alegerilor prezidențiale,…