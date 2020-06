Parlamentul European va vota o rezoluție privind chemarea Chinei în fața Curții Internaționale de Justiție de la Haga Parlamentul European va vota saptamâna aceasta o rezoluție privind chemarea Chinei în fața Curții Internaționale de Justiție datorita adoptarii legii securitații care vizeaza Hong Kong-ul, relateaza Politico.



Într-un draft al rezoluției obținut de Politico, Parlamentul European &"critica ferm adoptarea legii securitații naționale cu privire la Hong Kong de catre Adunarea Nationala Populara Chineza&" și cere Uniunii Europene și statelor membre sa ia în considerare formularea unei plângeri la Curtea Internaționala de Justiție daca legea va fi implementata în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

