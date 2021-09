Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European s-a declarat joi favorabil crearii unui organism etic independent care sa supravegheze posibilele conflicte de interese in interiorul institutiilor europene, transmite France Presse. Intr-un raport adoptat cu 377 de voturi pentru, 87 impotriva si 224 de abtineri, eurodeputatii,…

- Parlamentul European a cerut UE, intr-un text adoptat joi, sa accelereze trecerea la un sistem de cercetare care sa nu mai utilizeze animalele pentru experimente stiintifice, relateaza France Presse. In acest text fara caracter obligatoriu, adoptat cu o cvasi-unanimitate (667 pentru, 4 impotriva…

- Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu prezinta raportul de activitate al Consiliului Judetean Constanta, precum si al institutiilor subordonate.UPDATE 2 Aceasta pandemie ne a obligat la multe restrictii. Pe aceasta cale, fac apel la toti cetatenii judetului sa mearga sa se vaccineze.…

- Danemarca va ridica din data de 10 septembrie, gratie unei importante rate de vaccinare, restrictiile inca in vigoare impotriva COVID-19, boala nemaifiind considerata o 'amenintare pentru societate', a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit France Presse. 'Epidemia este sub control,…

- Peste 100.000 de francezi au protestat, sambata, impotriva vaccinarii si a certificatelor COVID la Paris, Strasbourg, Lille si la Montpellier. Protestatarii au scandat „Libertate!” si au purtat semne care denuntau o „dictatura sanitara” a presedintelui Macron, transmite Mediafax. Totodata, doua centre…

- Parlamentul European a condamnat joi, la Strasbourg, reprimarea partidelor politice de opozitie in Turcia, in special a Partidului Democratic al Poporului (HDP), si a cerut guvernului de la Ankara sa garanteze ca toate partidele isi pot exercita liber si deplin activitatile legitime in concordanta cu…

- Seful guvernului italian Mario Draghi a subliniat miercuri ca Italia este un "stat laic" si ca parlamentul sau este suveran, replicand astfel oficial criticilor formulate de Vatican la adresa unui proiect de lege vizand lupta impotriva homofobiei, relateaza France Presse. "Suntem un stat laic, nu un…