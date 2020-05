Parlamentul European: In loc sa ne intoarcem la egoismul national, ar trebui sa continuam pe calea consolidarii UE

Billie Eilish a anunţat că va găzdui o emisiune pe Apple Music alături de tatăl său, Patrick OConnell

Billie Eilish a anunţat că va găzdui o emisiune pe Apple Music, "me & dad radio", alături de tatăl ei, Patrick O'Connell, un actor cunoscut pentru apariţiile din "The West Wing" and "Iron… [citeste mai departe]