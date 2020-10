Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European s-a pronuntat marti seara in favoarea unei reglementari stricte a gigantilor digitali, cum ar fi Google sau Facebook, indemnand Comisia Europeana sa dea dovada de fermitate in proiectul sau de legislatie asteptat pentru luna decembrie, relateaza AFP, citata de AGERPRES.Trei…

- Comisia Europeana vrea sa se inarmeze cu noi puteri pentru a putea penaliza marile companii tehnologice. Pe hartie suna bine. Planul propus include forțarea acestor corporații-gigant, precum Facebook, Amazon, Apple si Google, sa scindeze sau sa vanda unele din operatiunilor lor europene daca se considera…

- In SEO, ca in orice alta tehnica de marketing online, continutul este cel care poate face diferenta intre succes si insucces. Altfel spus, cuvintele "care vand" reprezinta sufletul comertului / al promovarii in cazul oricarui brand. Acest aspect este valabil indiferent ca ne referim la mediul…

- La doi ani dupa ce au convenit asupra unui cod de bune practici autoreglementat pentru combaterea dezinformarii, Facebook, Google, Twitter si alte companii tech trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a deveni mai eficiente impotriva stirilor...

- La doi ani dupa ce au convenit asupra unui cod de bune practici autoreglementat pentru combaterea dezinformarii, Facebook, Google, Twitter si alte companii tech trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a deveni mai eficiente impotriva stirilor false, a transmis joi Comisia Europeana, potrivit…

- Facebook a acceptat sa plateasca taxe restante de peste 100 mil. euro in Franta, dupa ce Guvernul a introdus o taxa de 3% pentru giganții IT Filiala franceza a grupului american Facebook a acceptat sa plateasca taxe restante in valoare de peste 100 de milioane de euro, care au legatura cu exercitiile…

- Anunturile legate de produse care pretind ca previn sau vindeca infectarea cu COVID-19 au fost inlaturate de pe principalele platforme online, in urma verificarilor Comisiei Europene si autoritatilor UE pentru protectia consumatorilor, anunta presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac. „Comisia…

- ​Odata cu limitarea accesului la magazinele fizice în lunile aprilie-mai ale acestui an, atenția românilor s-a îndreptat catre cumparaturile online. Creșterea traficului magazinelor online a determinat business-urile sa faca schimbari în ceea ce privește bugetele de promovare…