Parlamentul European ''condamnă în termenii cei mai fermi'' legea anti-LGBTIQ din Ungaria Parlamentul European (PE) a adoptat joi o rezolutie care descrie legislatia anti-LGBTIQ din Ungaria ca incalcand in mod clar drepturile fundamentale consacrate in Carta drepturilor fundamentale a UE, in tratate si in legislatia UE privind piata interna, informeaza un comunicat al PE. Legea a fost descrisa de textul rezolutiei drept "un alt atac la adresa democratiei, a statului de drept si a drepturilor fundamentale". Rezolutia a fost adoptata cu 459 de voturi 'pentru', 147 'impotriva' si 58 de abtineri, PE subliniaza ca acesta nu este un incident izolat, ci "mai degraba constituie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European „condamna in termenii cei mai fermi cu putinta” recenta legislatie anti-LGBTIQ si denunta dezmembrarea democratiei si a statului de drept in Ungaria. Intr-o rezolutie adoptata joi cu 459 voturi „pentru”, 147 „impotriva” si 58 de abtineri, eurodeputatii descriu legislatia…

- Parlamentul European „condamna in termenii cei mai fermi cu putinta” recenta legislatie anti-LGBTIQ si denunta dezmembrarea democratiei si a statului de drept in Ungaria. Eurodeputatii cer Comisiei Europene sa initieze o procedura accelerata de constatare a neindeplinirii obligatiilor.

- Parlamentul European a lansat joi un ultimatum, sub forma unei rezoluții in care cere Comisiei UE sa aplice mecanismul ce conecteaza alocarea fondurilor de respectarea statului de drept, in caz contrar urmand sa o apeleze in justiție. In textul adoptat in acest sens, și in dezbaterea care a precedat…

- Curtea Constitutionala a Germaniei a decis joi ca obiectivele asumate in legea asupra climei a guvernului condus de Angela Merkel, ce stipuleaza viitoarele reduceri de emisii de gaz cu efect de sera, sunt "insuficiente", informeaza AFP potrivit Agerpres. Obiectivele din aceasta lege care fixeaza…