Parlamentul European a condamnat joi, la Strasbourg, reprimarea partidelor politice de opozitie in Turcia, in special a Partidului Democratic al Poporului (HDP), si a cerut guvernului de la Ankara sa garanteze ca toate partidele isi pot exercita liber si deplin activitatile legitime in concordanta cu principiile fundamentale ale unui sistem democratic si pluralist, releva un comunicat de presa al PE. Intr-o rezolutie adoptata cu 603 voturi pentru, doua voturi impotriva si 67 de abtineri, eurodeputatii condamna in termeni fermi actiunea initiata de procurorul general al Turciei, la Curtea Constitutionala,…