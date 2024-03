Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o rezoluție adoptata joi in plenul Parlamentului European, eurodeputații au cerut Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune externa sa integreze restituirea patrimoniului național roman pe agenda bilaterala diplomatica UE-Rusia, imediat ce contextul regional permite reluarea dialogului…

- Tezaurul a fost stocat in Rusia cu garantia explicita in acordurile bilaterale oficiale ca va fi restituit integral. Potrivit unui comunicat al Parlamentului European PE restituirea este esentiala pentru protejarea valorii universale a patrimoniului cultural".Situatia necesita un dialog diplomatic substantial,…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE • Tezaurul a fost stocat in Rusia cu garanția explicita in acordurile bilaterale oficiale ca va fi restituit integral • Restituirea este esențiala pentru protejarea valorii universale a patrimoniului cultural • Situația necesita un dialog diplomatic substanțial,…

