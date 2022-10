Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar pe trotuar, reiese dintr-o lege adoptata, miercuri, de Camera Deputaților. Decizia a fost luata cu 232 de voturi „pentru”, trei „impotriva” și 29 de abțineri.

- Proiectul de lege care permite Politiei Rutiere sa ridice mașinile stationate ilegal pe trotuar a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților. Legea merge acum spre promulgare, la președintele Klaus Iohannis, potrivit News.ro.Proiectul de lege a fost adoptat cu 232 de voturi „pentru", trei „impotriva"…

- Poliția Rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar pe trotuar, reiese dintr-o lege adoptata, miercuri, de Camera Deputaților. Decizia a fost luata cu 232 de voturi „pentru”, trei „impotriva” și 29 de abțineri.

- Proiectul de lege a fost adoptat cu 232 de voturi „pentru", trei „impotriva" si 29 de abtineri și modifica, practic, OUG nr. 195/2002. Mai exact, aceasta permite Politiei Rutiere sa dispuna ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, fiind eliminata conditia stationarii neregulamentare pe partea…

- Proiectul de lege a fost adoptat cu 232 de voturi „pentru", trei „impotriva" si 29 de abtineri și modifica, practic, OUG nr. 195/2002. Mai exact, aceasta permite Politiei Rutiere sa dispuna ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, fiind eliminata conditia stationarii neregulamentare pe partea…

- Polițiștii rutieri vor putea ridica și mașinile staționate neregulamentar pe trotuar, potrivit unui proiect adoptat miercuri de deputați. Pana acum, ei le puteau ridica doar de pe șosea. La votul propunerii legislative s-au inregistrat 232 de voturi „pentru”, trei „impotriva” si 29 de abtineri. Propunerea…

- Deputatii au adoptat, miercuri, in plen, in calitate de for decizional, o propunere legislativa care permite Politiei Rutiere ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe trotuare. S-au inregistrat 232 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 29 de abtineri. Fii la curent cu cele mai…

- Comisia juridica din Camera Deputaților a dat astazi raport favorabil unei propuneri legislative care prevede ca poliția rutiera va putea dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar nu numai de pe partea carosabila, ci și de pe trotuare, informeaza Rador. Fii la curent cu cele…