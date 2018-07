Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul francez a adoptat luni o lege care interzice telefoanele mobile in școli și licee, o promisiune de campanie a președintelui Emmanuel Macron denunțata drept "cosmetica" de catre opoziție, scrie AFP.

- Sustinut de grupurile LREM, MoDem si UDI-Agir-Independants, textul privind "incadrarea utilizarii telefonului mobil in institutiile de invatamant scolar", asupra caruia deputatii si senatorii au ajuns la un compromis, a fost adoptat cu 62 de voturi "pentru" si unul "impotriva". LR, socialistii, LFI…

- Mișcarea Romania Impreuna a reacționat dupa adoptarea in Parlament a modificarilor aduse Codurilor Penale. Mesajul postat de liderul mișcarii, Dacian Cioloș, spune ca parlamentarii nu au facut altceva decat sa consfințeasca masacrarea Codului penal, totul in favoarea infractorilor. Mișcarea Romania…

- Telefoanele mobile vor fi interzise complet in scolile din Franta, si nu doar in timpul orelor de curs ci și in pauze. Proiectul de lege, adoptat ieri de deputatii francezi, trebuie sa obtina aprobare si din partea Senatului.

- Adunarea Nationala, Camera inferioara a Parlamentului Frantei, a adoptat joi un proiect de lege care prevede interzicerea accesului elevilor cu telefoane mobile in scolile primare si generale, informeaza Mediafax citand postul francez de radio Europe 1.

- Vosganian, despre suspendarea contribuțiilor la Pilonul II de pensii: In coaliție nu s-a discutat niciodata pe tema asta, noi am fi oricum impotriva, a spus vicepreședintele ALDE, potrivit News.ro. Varujan Vosganian a afirmat ca nu s-a discutat niciodata in Coalitia PSD-ALDE despre modificari in legatura…

- APIA informeaza ca, prin OMADR nr. 1040 din 10.05.2018, au fost aprobate Ghidurile Solicitantului pentru Masura 14 – „Bunastarea Animalelor”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, pachetul a) Plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachetul b) Plati in favoarea bunastarii…

- Din 20 mai, cumparatorii mașinilor la mana a doua vor fi amendati daca nu anunța tranzacțiile in 90 de zile. In cazurile in care se schimba proprietarul unei mașini, Codul rutier va stabili o perioada mai mare in care noul proprietar sa fie obligat sa notifice autoritaților tranzacția.…