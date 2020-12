Stiri pe aceeasi tema

- # Sancta simplicitas! De ce candidați? – Citesc in exclamația dumneavoasta multa uimire și tocmai de aceea insist in a spune ca sunt membru al PSD din anul 2018 și ca sunt apropiat de social-democrație de foarte multa vreme. Ma regasesc in aspirațiile acestui partid de a susține educația pentru toți,…

- Primarul Timișoarei este surprins de numarul mare de CV-uri primite din partea celor care au raspuns anunțului sau de ocupare a postului de city-manager. In urma cu o saptamana, Dominic Fritz anunța ca este in cautarea unui city-manager foarte bine pregatit, cu experiența. „Caut un lider dinamic, eficient…

- „Suntem mereu în slujba sanatații oamenilor nu doar prin produsele farmaceutice pe care Terapia le ofera, ci și prin deschiderea și implicarea noastra constanta în viața comunitații din care facem parte. Prezenta de 100 de ani în Cluj-Napoca…

- Prezenta unui carucior in viata unui copil pana la varsta de 3 ani este la fel de importanta ca prezenta autoturismelor in viata oamenilor. Plimbarile in aer libere au un rol esential in cresterea si dezvoltarea sanatoasa a nou-nascutilor, iar pentru acestea, parintii au nevoie de un asa zis “mijloc…

- Horia Brenciu este una dintre cele mai autentice prezențe de pe scena artistica a Romaniei – tocmai de aceea nu se sfiește niciodata sa spuna exact ceea ce gandește. La 48 de ani, el este un barbat implinit: are o soție pe care o iubește ca pe ochii din cap și patru copii superbi, care mai de care mai…

- Liberalul Nicolae Robu și-a recunoscut, duminica seara, infrangerea in fața lui Dominic Fritz pentru funcția de primar. Fostul edil din partea liberalilor a spus ca a fost optimist pana in ultimul moment, potrivit ziarului local Timișoara Online.„Am pierdut, este voința timișorenilor, diferența este…

- Campania electorala din Timișoara a primit accente extrem de agresive, inca de la inceputul ei. Protagoniști sunt reprezentanții USR și camarila lor, care distorsioneaza adevarul, in disperarea lor de a-l vedea in fotoliul de primar pe Dominic Samuel Fritz, in detrimentul lui Nicolae Robu, actualul…

- La Liceul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a fost depistat un caz de coronavirus în rândul elevilor. Elevul se afla în clasa a VII-a. Întreaga clasa din care facea parte elevul a fost închisa și urmeaza…