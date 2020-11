Silvia Dinica, candidat al Aliantei USR PLUS la Senat, a afirmat ca atributiile inspectoratelor scolare care tin de ordin administrativ vor trebui sa fie transferate la nivelul managementului scolii, iar cele care tin de inspectia scolara vor fi organizate prin mecanisme de audit. "De cate ori nu am auzit in aceste zile 'nu se poate, nu ne lasa inspectoratele'? Este nevoie sa regandim acest model vechi si propunerile Aliantei USR PLUS sunt urmatoarele: atributiile acestor inspectorate, ce tin de ordin administrativ, vor fi transferate la nivelul managementului scolii, al consiliilor de…