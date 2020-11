Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua, luni, 9 noiembrie, o vizita oficiala la Haga, Regatul Tarilor de Jos, la invitatia omologului olandez, Stef Blok, a anuntat duminica MAE, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, aceasta vizita, planificata initial pentru luna martie…

- Peste 600 de propuneri de infiintare de sectii de votare in strainatate au fost inregistrate, pana in prezent, pentru alegerile parlamentare programate pe 6 decembrie, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in cadrul unei conferinte de presa.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAEIE) anunța despre inregistrarea aglomerațiilor la mai multe secții de votare din strainatate, transmite zdg.md. Astfel, acum sint inregistrate aglomerații la urmatoarele secții de votare deschise in afara R. Moldova: 1/348 Berlin (disponibilitate de acces redusa – rind…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, situația privind organizarea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare, in strainatate, și țarile care și-au dat acordul de principiu ca romanii sa poata vota la scrutinul de pe 6 decembrie. Oficialul din Guvern a spus ca Malta…

- Prefectura Prahova informeaza despre procesul de votare din 27 septembrie. Program votare: 07.00-21.00 • Secții de vot: 624 (157 in Ploiești, 23 Campina) • Prahoveni cu drept de vot: 654837 • Buletine tiparite: 2.885.756 (721439 X 4 – pt fiecare categorie de vot). • Valoare: 665.603 • Ștampile: 624…

- Chiar daca țara inca se lupta cu pandemia de coronavirus, alegerile prezidențiale nu ar trebui sa fie aminate. Declarația a fost facuta de șeful statului, Igor Dodon, in cadrul emisiunii „Președintele Raspunde”, comunica Noi.md. „Nu exclud ca unele țari nu vor deschide atit de multe secții de votare…