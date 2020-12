Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Mihai Fifor a votat in aceasta dimineața la o secție de votare din zona Alfa. Președintele PSD Arad candideaza pentru un loc in Camera Deputaților și a declarat ca a votat cu gandul la speranța și la viitor. „Am votat astazi cu drag de Arad și cu Romania in suflet, cu gandul la speranța, […]…

- Copresedintele Aliantei USR PLUS Bucuresti Claudiu Nasui a afirmat ca a votat la scrutinul parlamentar cu gandul ca este cea mai importanta zi pentru urmatorii patru ani., potrivit Agerpres "Felul cum poporul roman actioneaza astazi, voteaza astazi va determina felul cum va arata Romania in urmatorii…

- Vicepresedintele Pro Romania Adrian Tutuianu a declarat ca a votat duminica cu gandul la ceea ce se va intampla cu Romania in urmatorii patru ani. "M-am prezentat la vot, alaturi de colegii mei, cu gandul la ceea ce se va intampla cu Romania in urmatorii patru ani. Ne asteapta o criza economica, bugetara…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a votat, duminica dimineata, in localitatea Dobroești din județul Ilfov, care este in carantina. La iesirea de la urne, premierul a dat asigurari ca votarea se desfașoara in condiții de siguranța sanitara, indemandu-i pe romani sa mearga la vot. „Azi e o zi decisiva…

- Candidații USR PLUS pentru alegerile parlamentare au votat la Facultatea de Arhitectura din București. „Astazi am votat cu gandul ca este cea mai importanta zi pe care o avem pentru urmatorii patru ani de zile. Felul in care poporul roman voteaza astazi va determina cum va arata Romania in urmatorii…

- „Nu dorim sa inchidem economia romaneasca, ci dorim sa fie oamenii protejați. Da, vrem ca romanii sa-și continue viața, cat de mult se poate de cea normala. Suntem in condiții de pandemie și nu putem sa facem abstracție. Incepe campania electorala și va fi organizata in condiții stricte. Va…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care a participat la ședința de Guvern, a anunțat ca alegerile parlamentare din 6 decembrie vor fi organizate, in ciuda faptului ca in Romania au fost inregistrate doar in 24 de ore aproape 10.000 de cazuri noi de Covid. „Nu dorim sa inchidem economia romaneasca,…

- Alianța USR PLUS a dat startul, luni, 5 octombrie, campaniei de strangere de semnaturi pentru susținerea candidaților sai la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Sub sloganul „O Romanie fara hoție”, Alianța USR PLUS va strange semnaturile atat online, cat și in strada. USR PLUS a fost primul competitor…