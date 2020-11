Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca social-democratii vor castiga alegerile parlamentare si vor merge la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. "Eu cred ca PSD va iesi pe primul loc la aceste alegeri. Nu vad de ce romanii ar mai vota PNL in acest moment. (...) Vom lua o hotarare in interiorul partidului pe cine propunem, ma voi consulta cu colegii mei", a afirmat Marcel Ciolacu la TVR 1. Liderul PSD a evitat sa spuna cu ce partide se vor realiza aliante pentru obtinerea majoritatii in Parlament, dar a exclus o alianta cu PNL. "Este exclus ca PSD sa mai voteze vreodata…