Stiri pe aceeasi tema

- PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Hunedoara, urmat de PNL si AUR, releva datele provizorii publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa introducerea proceselor verbale din toate cele 524 de sectii de votare, potrivit Agerpres. Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,72%…

- Dupa numararea a 94% dintre voturile din tara, rezultatele arata ca PSD a obtinut cel mai mare scor, fiind urmat de PNL si USR PLUS. • Camera Deputatilor dupa numararea a 94% dintre voturile din tara PSD – 29,8% PNL – 25,11% USR PLUS – 14,5% UDMR – 6% AUR – 8,7% PMP – 4,6% Pro Romania – 4,1% PER –…

- Rezultate OFICIALE in MARAMUREȘ la alegerile parlamentare 2020. Situatia dupa numararea a 94,67% din voturi Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 94,67% din voturi rezultatele sunt urmatoarele: Rezultate parțiale…

- Rezultate oficiale BEC la alegerile parlamentare 2020 . Situatia dupa numararea a 87,47% din voturi Biroul Electoral Central a publicat primele rezultate oficiale ale alegerilor parlamentare 2020. Se pare ca dupa numararea a peste 87,47% din voturi, PSD este in fruntea clasamentului si conduce cu peste…

- Vezi primele rezultate OFICIALE in MARAMUREȘ la alegerile parlamentare 2020 Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 55% din voturi rezultatele sunt urmatoarele: Rezultate parțiale Camera Deputaților MARAMURES: PSD…

- Partidul Social Democrat se plaseaza pe primul loc in optiunile electoratului, la alegerile parlamentare desfașurate astazi, 6 decembrie 2020, potrivit sondajului de tip exit-poll realizat de CURS-Avangarde. Potrivit cercetarii sociologice, singura realizata in teren in ziua votului, social-democratii…

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Galati a stabilit prin tragere la sorti ordinea candidatilor pe buletinul de vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie, PMP fiind primul pe buletin, urmat de PSD, informeaza, joi, reprezentantii BEJ.Cele doua formatiuni politice sunt urmate de candidatii…

- BEM face publice datele finale de la alegerile locale pentru Primaria Capitalei. Potrivit rezultatelor finale ale biroului electoral de circumscriptie a Municipiului Bucuresti, 672.004 persoane dintre cele inscrise pe listele electorale s-au prezentat la alegerile locale din 27 septembrie. Au fost…