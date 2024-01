Ionel Irinel Scrioșteanu, secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, vorbește la podcastul „Dialogurile Puterii” despre modul in care ar putea fi rezolvata problema traficului in Capitala și in jurul sau. In opinia lui, drumurile radiale ar putea fi soluția salvatoare. „Doar infrastructura de transport nu rezolva problema.…Daca nu dublam infrastructura de transport in comun care sa faciliteze transportul in comun catre și dinspre Capitala și care sa faciliteze noi direcții de dezvoltare integrata a regiunii, nu se rezolva problema. In mod normal, infrastructura…