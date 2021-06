Parisul îi aşteaptă pe turiştii români vaccinaţi. Franța elimină obligativitatea testelor negative

&"Anuntam ca, începând din 9 iunie, europenii care sunt vaccinati vor putea veni în Franta fara test PCR&", a anunțat, vineri, ministrul transporturilor din Franța.

Începând din 9 iunie, fluxurile de calatori între Franta si tarile straine vor fi redeschise conform unor modalitati care variaza în functie de situatia sanitara a statelor clasate prin culori (verde, portocaliu sau rosu) si de vaccinare, se arata într-un document publicat vineri de guvern. România, în… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro România, în…

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, la 9 iunie, Franța ar urma sa adopte noi masuri de relaxare, cum ar fi: carantina de noapte va intra in vigoare de la ora 23.00, și nu de la ora 21.00 ca pana acum. Tot de atunci autoritațile de la Paris vor introduce și clasificarea țarilor prin culori, in funcție de incidența epidemica.Turiștii…

- Turiștii vaccinati impotriva COVID-19 vor putea intra in Franta, incepand din 9 iunie, fara a prezenta un test Covid negativ, a anuntat, vineri, ministrul transporturilor, Jean-Baptiste Djebbari.

- Turiștii vaccinati impotriva COVID-19 vor putea intra in Franta, incepand din 9 iunie, fara a prezenta un test Covid negativ, a anuntat, vineri, ministrul transporturilor, Jean-Baptiste Djebbari. Decizia autoritaților franceze ii include pe cetațenii europeni care vin din "zone verzi".

- Franța iși redeschide granițele din 9 iunie in funcție de vaccinarea anti-COVID, precum și a situației sanitare a statelor, imparțite in verde, portocaliu sau roșu, informeaza Agerpres, care preia AFP. Europenii vaccinati impotriva COVID-19 vor putea intra in Franta incepand din 9 iunie fara a prezenta…

- Israelul a atins imunitatea colectiva in urma vaccinarii masive si va permite accesul turiștilor vaccinați din Romania incepand din luna mai. Vizitatorii vor prezenta un test PCR negativ și un test serologic care sa ateste existența anticorpilor in urma vaccinarii.

- Fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, profesorul Vasile Astarastoae, publica un imn al normalitații pe blogul sau: „Creata in decembrie anul trecut, piesa artistului Roubaix, din grupul HK & Saltimbanks „Danser encore”, a avut un destin uimitor – a devenit simbolul unui…

- Anul trecut a fost unul dezastruos pentru hotelierii din Grecia, avand incasari cu pana la 80% mai mici decat in anii precedenți. Iar unul dintre motivele principale, in special pentru zona de nord a Greciei, a fost lipsa turiștilor din Romania: doar...

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este un atribut al Guvernului, iar social-democratii vor trebui sa explice celor din Italia, Spania, Franta "santajul" pe marginea acestui subiect, a declarat miercuri premierul Florin Citu. "Astfel de santaj nu functioneaza cu mine. Social-democratii…