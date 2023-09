Parintele Calistrat – Pilda lucratorilor cei rai 

Stiri pe aceeasi tema

- Cum deosebim prietenii adevarați de cei vicleni? Pe cine ținem aproape și pe cine nu? The post Parintele Calistrat – Cum sa ne alegem prietenii, ce inseamna prietenia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- The post Parintele Calistrat – Cum deosebim prietenii adevarați de cei vicleni? Pe cine ținem aproape și pe cine nu? – appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- In vremea aceea, „Mergand ei spre multime, s-a apropiat de El un om, cazandu-I in genunchi, si zicand: Doamne, miluieste pe fiul meu ca este lunatic si patimeste rau, caci adesea cade in foc si adesea in apa. Si l-am dus la ucenicii Tai si n-au putut sa-l vindece. Iar Iisus, raspunzand, a zis: O, […]…

- Ce sunt minunile și cand se savarșesc? Minunile reprezinta fapte dumnezeiești, care se afla mai presus de mintea și puterea omeneasca. Ele sunt savarșite numai cu puterea lui Dumnezeu, depașind legile minții și ale firii, care se realizeaza numai in momente extraordinare, permise de Creator și au scopul…

- Pe Cuviosul Atanasie, cel vrednic de laudele celor fara de moarte, l-a odraslit in viața cea muritoare și omeneasca cetatea cea mare Trapezunda și a invațat carte in Bizanț, iar munții Chimenului și ai Athonului l-au adus pe dansul ca dar lui Dumnezeu. Parinții lui erau de neam bun și binecredincioși.…

- Vorbirea de rau sau osandirea este o patima infricoșatoare. Celui care vrea sa-ți vorbeasca despre alții sa-i spui: Vorbirea de rau sau osandirea este o patima infricoșatoare. Celui care vrea sa-ți vorbeasca despre alții sa-i spui: ,,Daca vrei sa lauzi pe cineva, imi voi deschide urechile. Insa daca…

- CUM ISPITESC PRIN RAZBOIUL NEVAZUT DIAVOLII PE ASCEȚI ȘI PUSNICI. Spune povestirea noastra, ca un preot oarecare, fiind inainte-vazator, a mers ca sa-și savarșeasca slujba și a vazut, langa chilia unui frate ascet o mulțime de draci facand zarva și galceava. Unii se prefaceau in chip de femei și…

- Odata o femeie a venit la Dumnezeu. Spatele ii era indoit sub greutatea unui sac mare. – Ești obosita, femeie? a intrebat Domnul ingrijorat. Iți iau povara de pe umeri, stai jos și odihnește-te. – Mulțumesc, nu voi sta mult, a refuzat femeia. Vreau doar sa Te intreb și plec imediat! Mi-e teama sa…