Confruntarile dintre Israel și militanții din Hamas, Jihadul Islamic și din facțiuni palestiniene mai mici s-au intensificat peste noapte, devenind unele dintre cele mai violente din ultimele luni, atat in nordul, cat și in sudul Fașiei Gaza, au declarat miercuri ambele parți. In Gaza se dau lupte violente, atat in nord, cat și in sud, […]