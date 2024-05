Stiri pe aceeasi tema

- Imagini revoltatoare au fost surprinse pe strazile din Turnu Magurele. Doi barbati au fost filmati in timp ce erau urcati pe plafonul unei masini in mers, unul dintre ei avand o arma de tip airsoft pe care o indrepta catre trecatori. Doi jandarmi aflati in timpul liber, sot si sotie, de la Inspectoratul…

- Imagini șocante surprinse de o camera de supraveghere la Timișoara. Mai multi cetateni de etnie roma terorizeaza o familie, unul dintre membrii acesteia, un barbat care a și distrus masina vecinului sau, fiind reținut. „La data de 17.05.2024, in jurul orei 18:25, politistii Sectiei 1 Timisoara au fost…

- Un tanar de 25 de ani a fost reținut de polițiștii din București, dupa ce a agresat o femeie pe o strada din Sectorul 2. A atacat-o din senin, lovind-o peste picioare, ceea ce a facut ca victima sa se dezechilibreze si sa cada. Femeia a ajuns la spital, Poliția fiind sesizata de catre unitatea […] The…

- Un taur a provocat haos pe o plaja din Mexic. A intrat printre șezlongurile ocupate de oameni și a atacat o femeie. O femeie a fost atacata de un taur salbatic pe o plaja din Los Cabos, Mexic, dupa ce a incercat in repetate randuri sa-l opreasca in timp ce scotocea printre lucrurile ei. In […] The post…

- Procurorii europeni – care investigheaza acuzațiile legate de negocierile privind achiziția de vaccinuri anti-Covid dintre Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer – amenința Comisia Europeana cu acțiuni in justiție, relateaza Politico. Pe 9 aprilie, Laura Codruța Kovesi, care conduce…

- Imagini halucinante au fost surprinse intr-o școala din Romania. Elevii s-au filmat in timp ce fac gratar chiar in sala de clasa, in timpul orei. Adolescenții au venit la școala pregatiți cu tot ce le trebuie, un gratar electric și cu carne pe care au gatit-o pe loc. In ciuda acestei acțiuni nepotrivite,…

- Imagini surprinse joi dupa-amiaza in Valle d’Aosta, in Alpii italieni, arata cum pasagerii dintr-o instalatie de telescaun sunt zguduiti violent de rafale de vant extrem de puternice, relateaza Le Figaro. Vantul s-a intetit pe neasteptate la Breuil-Cervinia, in Alpii italieni, iar schiorii care stateau…

- Kremlinul a difuzat duminica imagini cu președintele rus Vladimir Putin participand la un priveghi in memoria celor uciși in atacul de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova. Fara a se precizat locul in care se afla, inregistrarea video difuzata de Kremlin il arata pe liderul rus aprinzand…