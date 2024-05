Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul Thiago Braz, fost campion olimpic la saritura cu prajina, a fost suspendat pentru 16 luni, dupa ce s-a constatat ca a incalcat reglementarile antidoping, a anunțat marți Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU), potrivit Reuters.

- Fostul campion olimpic brazilian la saritura cu prajina, Thiago Braz, a fost suspendat pentru 16 luni, dupa ce s-a constatat ca a incalcat reglementarile antidoping, a anunțat marți, intr-un comunicat, Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU).

- Fostul campion olimpic brazilian la saritura cu prajina, Thiago Braz, a fost suspendat pentru 16 luni, dupa ce s-a constatat ca a incalcat reglementarile antidoping, a anunțat marți, intr-un comunicat, Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU), conform Mediafax.

- Suedezul Armand Duplantis, campionul olimpic en titre la saritura cu prajina, si-a doborat cu un centimetru propriul record de 6,23 m, reusind sambata sa treaca peste stacheta inaltata la 6,24 m, in deschiderea reuniunii atletice Liga de Diamant, la Xiamen (China), scrie AFP, potrivit Agerpres.

- Marius Kimutai, atlet maratonist din Bahrain, a fost suspendat pentru trei ani. Decizia a fost luata dupa ce s-a constatat ca invingatorul maratonului Barcelona 2023 a incalcat reglementarile antidoping. Anunțul a fost facut luni, intr-un comunicat, de Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU), potrivit…

- Arbitrul brazilian de tenis Antonio Casa a fost suspendat pentru șapte ani și șase luni. Acesta a recunoscut acuzațiile de corupție și incalcari legate de pariuri, a anunțat luni Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA), citata de Reuters, potrivit mediafax.

- Adam Peaty (29 de ani), triplu campion olimpic in probele de bras, a vorbit pentru The Guardian despre cele mai dificile momente ale carierei sale, cele in care s-a simțit in abis. Adam Peaty, triplu campion olimpic, octuplu campion mondial și medaliat de 16 ori cu aur european, și-a gasit curajul sa…

- Mijlocasul francez Paul Pogba, testat pozitiv la testosteron in august 2023, a fost condamnat la patru ani de suspendare de catre tribunalul antidoping italian, a anuntat, joi, clubul de fotbal Juventus Torino pentru AFP. Juventus a transmis ca ''a luat act'' de decizia tribunalului, care vine in urma…